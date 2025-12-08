KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:32, 08 Желтоқсан 2025

    Қызылорда облысының тұрғындарына берген уәдемізді орындап келе жатырмыз – өңір әкімі

    АСТАНА. KAZINFORM – Қызылорда облысында қомақты сомадағы тиімсіз шығыстар анықталды. Бұл туралы Jibek Joly телеарнасының «Уәде» бағдарламасында аталған өңірдің әкімі Нұрлыбек Нәлібаев мәлім етті.

    Қызылорда облысының тұрғындарына берген уәдемізді орындап келе жатырмыз – өңір әкімі
    Фото: Дияр Бексұлтанов

    – Сыбайлас жемқорлықпен барынша күресіп жатырмыз. Әсіресе, әлеуметтік салаға ерекше екпін қойылған. Кейінгі үш жылда бұл салада шамамен 100 теңге қаражатты үнемдедік. Оның ішінде білім, мәдениет және спорт бағыттары бар, - деді Н. Нәлібаев.

    Үнемделген қаражат өңірдің әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға, аз қамтылған отбасыларды қолдау, сондай-ақ басқа да басым міндеттерге бағытталды. 

    – Үнемделген 100 млрд теңге бойынша Қызылорда облысында «Әлеуметтік салаға бағытталған бюджет қаражатын тиімді пайдалану» тақырыбында республикалық семинар-кеңес өтті. Осы орайда Үкімет басшысының тапсырмасымен біздің өңірге министрлер, вице-министрлер, сондай-ақ барлық облыстардағы әкім орынбасарлары келді. Іс-шараға 300-ден астам келді. Жиын барысында қаражат үнемдеуге қатысты тәжірибе алмастық, - деді өңір әкімі.

    Нұрлыбек Нәлібаев
    Фото: Дияр Бексұлтанов

    Сонымен қатар ол өңірде бірнеше жыл бұрын сапасыз тапсырылған әлеуметтік нысандарды жауапты құрылыс компаниялары қайтадан салғанын айтты. 

    – Бұған дейін өңір тұрғындарына берген уәдемізді орындап келеміз деп айта аламын. Атап айтқанда, жоспар тиісті мерзіміне қарай жүзеге асырылатын болады, - деді Нұрлыбек Нәлібаев.

    Айта кетейік, биыл 10 айда Қызылорда облысындағы құрылыс жұмысына бөлінген қаржы көлемі 235 млрд теңгеге жетті.

    Қызылорда Нұрлыбек Нәлібаев Уәде Қызылорда облысы JIBEK JOLY Тұрғын
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
