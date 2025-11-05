Қызылорда жолдары қысқа дайын ба
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облысының аумағында 3 545 шақырым жергілікті маңыздағы автомобиль жолы бар. Оның 1024,5 шақырымы республикалық, 555 шақырымы облыстық, 1965,5 шақырымы аудандық.
Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мәліметіне сүйенсек, облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді мекендердің көшелерін қыс мезгілінде күтіп ұстау жұмысына биыл 242,3 млн теңге бөлінді.
— Жауапты мердігер мекемелер 150-ден астам техниканы қысқы маусымға дайындады. Жоспар бойынша 9 117 тонна тұз, құм сияқты инертті материалдар, 154 тонна жанар-жағармай әзір тұр. Аталған жолдарға қыс мезгіліне 351 дана жол белгілері орнатылды, — делінген хабарламада.
2025-2026 жылдардағы қыс мезгіліндегі жол қауіпсіздігі мәселесі Қызылорда қаласы мен аудан әкімдіктерінің бақылауында. Оның ішінде жолды қардан тазалау және мұз үстіне құм аралас тұз себу үшін қажет материалдық-техникалық база дайын.
«ҚазАвтоЖол» ҰК» акционерлік қоғамының Қызылорда облыстық филиалы қыстың қара суығында облыс аумағындағы республикалық маңыздағы автомобиль жолдарын күтіп-ұстауға арналған 77 техниканың 86%-ы жарамды екенін атап өтті.
— Қалған 5 техникаға жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ автогрейдер, тиегіш сияқты техника түрлерін жалға алу бойынша келісімшарт жасалған. Материалдарға қатысты айтсақ, жоспарланған 700 тонна көмірдің 45%-ы, 4956 тн техникалық тұздың 56%-ы, 15 мың текше метр құмның 70%-ы дайын, — деді филиал директорының орынбасары Ерсайын Мұзафар.
«ҚазАвтожол» өткен қыста облыс аумағындағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында қолайсыз ауа райы кезінде көлігімен жолда қалып қойған көлік құралдары иелері тіркелмегенін жеткізді. Қысқы уақытта облыс орталығындағы көшелердің тазалығын қамтамасыз етуге «Қызылорда тазалығы» мекемесі жан-жақты дайындық жүргізді. Қала әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, қар тазалау, көктайғаққа қарсы қоспа себу, көшелерді тазарту және жол бойындағы қалдықтарды шығару жұмысын атқаратын 60-қа жуық техника толық тексеруден өтті.
— Өзге де техникалар қысқы режимге бейімделіп, қажетті жанар-жағармай және қосалқы бөлшектермен қамтамасыз етілді. Қала көшелерін мұз басу мен көктайғақтан қорғауға 2 500 тоннаға жуық құм мен тұз қоспасы дайындалды. Сонымен қатар қыс мезгілінде үздіксіз қызмет атқаратын 100-ге жуық қызметкер әр учаскеге бөлініп, кезекшілік кестесіне сәйкес жұмыс істейді, — делінген әкімдік хабарламасында.
Бұған дейін біз Павлодар облысындағы жалпы қолданыстағы жолдарды күтіп ұстауға бюджеттен 4,7 млрд теңге бөлінгенін жазғанбыз.