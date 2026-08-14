Қызылордада бірнеше шағын ауданда жарық сөнді
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда қаласының тұрғындары жарықсыз қалғанына шағым білдірді.
Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы мұның себебін «КЕGОК» АҚ автоматика желісінде тіркелген апаттық ақаумен байланыстырып отыр.
- Ақауға байланысты 35/10 кВ әуе желісінде электр энергиясы ажыратылды. Осыған байланысты қазіргі уақытта қаланың Орталық алаң, Саяхат, СПМК-70, Арай, Теміржол вокзалы, КБИ, Тасбөгет, Сабалақ, Наурыз және Коммунизм шағын аудандарында жарық уақытша өшірілді. Қазіргі таңда «КЕGОК» АҚ және «ҚЭТТК» АҚ мамандары бірлесіп, ақауды жедел жою жұмыстарын жүргізіп жатыр. Апаттық бригадалар күшейтілген режимдегі жұмысқа кірісті, - делінген хабарламада.
Мамандар электр энергиясын мүмкіндігінше қысқа мерзімде қалпына келтіру үшін қажетті шаралар қабылданғанын мәлімдеді.
Бұдан бұрын қолайсыз ауа райының кесірінен бірнеше сағат бойы жарықсыз қалған Қызылорда қаласының бірнеше аумағында жағдай реттелген еді.