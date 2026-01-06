Қызылордада есірткі сатудан түскен қомақты табысты заңдастырған топ қолға түсті
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастырып, есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады. Бұл туралы агенттіктің баспасөз қызметі хабарлады.
Кәсіби ақша жылыстатушылар тобы бір жыл бойы цифрлық активтерді айырбастау операцияларын жүргізген.
- Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы айналым 1,88 млрд теңгеден асты. Сонымен қатар күдіктілер «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» және «SkittyShop» Telegram-арналары арқылы есірткі сатудан түскен 603 млн теңгені заңдастырған.
Схемада шетел азаматтарының атына тіркелген дроп-карталардың ұйымдасқан желісі пайдаланылған. Қылмыстық жолмен алынған табысқа күдіктілер тұрғын үй, пәтер, 5 автокөлік сатып алып, сондай-ақ отбасылық мейрамхана салған. Соттың санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды, - делінген хабарламада.
Қылмыстық іс сотқа жолданды. Екі күдікті қамауға алынды. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Бұған дейін БАӘ-де ұсталған криптовалюта саудагері Қазақстанға қайтарылған болатын.