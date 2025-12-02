KZ
    16:48, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қызылордада кәмелетке толмаған баласына рөлді берген анаға айыппұл салынды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қызылорда облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты көлік жүргізу құқығы жоқ кәмелетке толмаған баласына рөлді беріп қойған азаматша К.-ге қатысты істі қарады.

    Маңғыстауда Түпқараған және Қарақия аудандары әкімдіктерінің лауазымды тұлғаларына айыппұл салынды
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Әкімшілік хаттамаға сәйкес, азаматша К.-ның жасөспірім ұлы Қызылорда қаласында автокөлік жүргізген. Оның көлік басқаруға құқығы жоқ болғанына қарамастан, анасы баласының бұл әрекетіне тосқауыл қоймаған.

    — Сот бұл жағдайды ата-ананың кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндетін орындамауы деп бағалап, Қазақстан Республикасының ӘҚБтК-нің 127-бабы 3-бөлігі бойынша азаматша К.-ны кінәлі деп таныды. Сот қаулысымен оған 55 048 теңге көлемінде айыппұл салынды, — делінген сот таратқан ақпаратта.

    Бұдан бұрын Павлодар облысы әкімінің әпкесі мас күйінде көлік жүргізгені үшін жазаланғанын жазған едік.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
