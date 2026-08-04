Қызылордада өрт қауіпсіздігін сақтамағандарға 11,4 млн теңгеден астам айыппұл салынды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Көктем мезгілі басталғалы Қызылорда облысының мемлекеттік орман қоры аумағында 26 өрт оқиғасы тіркелді.
Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, жалпы ауданы 1296 гектар жерді қызыл жалын шарпыған.
— Облыс аумағындағы мемлекеттік орман қорының жалпы көлемі — 7,3 млн гектар. Оның 3,9 млн гектары — орманды алқап. Өрттің негізгі бөлігі жергілікті атқарушы органдардың қарауындағы орман алқабында болған, — деді департамент бастығының бірінші орынбасары Жасұлан Түйменов.
Талдау нәтижесі көрсеткендей, тілсіз жаудың жартысына жуығы электр желілерінің тозуы мен ақаулы электр құралдарын пайдаланудан шыққан.
— Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған азаматтарға қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес әкімшілік шаралар қабылданды. Жыл басынан бері 596 әкімшілік хаттама рәсімделіп, 11,4 млн теңгеден астам айыппұл салынды, — деді департамент өкілі.
2026 жылғы 1 тамызда еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 7 орман өрті тіркелді.