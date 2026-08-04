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    Қызылордада өрт қауіпсіздігін сақтамағандарға 11,4 млн теңгеден астам айыппұл салынды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Көктем мезгілі басталғалы Қызылорда облысының мемлекеттік орман қоры аумағында 26 өрт оқиғасы тіркелді. 

    Өрт қауіпсіздігі
    Фото: Pyxabay.com

    Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, жалпы ауданы 1296 гектар жерді қызыл жалын шарпыған.

    — Облыс аумағындағы мемлекеттік орман қорының жалпы көлемі — 7,3 млн гектар. Оның 3,9 млн гектары — орманды алқап. Өрттің негізгі бөлігі жергілікті атқарушы органдардың қарауындағы орман алқабында болған, — деді департамент бастығының бірінші орынбасары Жасұлан Түйменов.

    Жасұлан Түйменов
    Фото: Өңірлік коммуникация қызметі

    Талдау нәтижесі көрсеткендей, тілсіз жаудың жартысына жуығы электр желілерінің тозуы мен ақаулы электр құралдарын пайдаланудан шыққан.

    — Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған азаматтарға қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес әкімшілік шаралар қабылданды. Жыл басынан бері 596 әкімшілік хаттама рәсімделіп, 11,4 млн теңгеден астам айыппұл салынды, — деді департамент өкілі.

    2026 жылғы 1 тамызда еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 7 орман өрті тіркелді.

    Айыппұл Өрт Қызылорда облысы Орман
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Авторлар