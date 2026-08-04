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    Қызылордада республикалық маңыздағы жол бойына автоматтандырылған өлшеу стансасы орнатылды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысында республикалық маңызы бар KAZ06 Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент автомобиль жолының 1836-шақырымында автоматтандырылған өлшеу стансасы орнатылды.

    Маңғыстауда ауыр жүк көліктеріне жазғы шектеу енгізілді
    Фото: Аягөз Ізбасарова \ Kazinform

    «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ мәлімдегендей, бұл жүйе ауыр жүк көліктерінің салмақ параметрлерін қозғалыс барысында автоматты түрде өлшеуге мүмкіндік береді.

    - Заманауи технология көлік ағынын тоқтатпай-ақ осьтік жүктемені, жалпы салмақты және басқа да қажет параметрлерді тіркейді. Автоматтандырылған өлшеу стансасының негізгі мақсаты – ауыр салмақты көліктердің белгіленген нормадан артық жүк тасымалдауын анықтау, жол жабынының мерзімінен бұрын бүлінуінің алдын алу және автомобиль жолдарының ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету, - делінген хабарламада.

    Бұған дейін біз Қызылорда-Сексеуіл автожолын дамыту жобасы аясында облыс орталығында айналма жол құрылысының қарқыны күшейгенін жаздық.

    Жобаның бірінші кезеңін жүзеге асырушы – «ҚазАвтоЖол» ҰК АҚ.

    Қызылорда Қызылорда облысы Жол
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Авторлар