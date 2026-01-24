Көкшетауда Рудныйдағы кісі өліміне қатысы бар деп айыпталған күдіктілер ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM – 24 қаңтарда Көкшетау қаласындағы жедел-іздестіру операциясы барысында Қостанай облыстық полиция департаментінің қызметкерлері облыстық прокуратурамен бірлесіп, Рудныйда жасалған кісі өлтіруге қатысты екі күдіктіні ұстады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Бұған дейін хабарланғандай, 23 қаңтарда Рудный қаласының 19 жастағы тұрғыны көпқабатты үйдің кіреберісінен пышақ жарақатымен табылды. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізіліп жатыр.
Алдын ала ақпарат бойынша, күдіктілер жәбірленушімен таныс болған. Қайғылы оқиға жеке жанжалдан туындаған. Қазіргі уақытта қажетті тергеу іс-шаралары жүргізіліп, оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қостанай облысында Рудный қаласының 19 жастағы тұрғынын өлтірді деген күдік бойынша екі адам іздестіріліп жатқанын хабарлағанбыз.