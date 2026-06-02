Көкшетауда тұрғын үй салмақ болған мердігер 211 млн теңгені ұрлап кеткен
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM – ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы құрылыс жобаларын іске асыру кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізіп жатқанын хабарлады.
2021 жылғы желтоқсанда Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі ММ мен «Айдана-ИК» ЖШС арасында әлеуметтік осал топтарға арналған көппәтерлі тұрғын үй салу жөнінде 1 млрд теңгеден асатын сомаға келісімшарт жасалған. Мердігер аванстық төлемдерді алу үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру бойынша жалған шарттарды ұсынған.
Кейін тапсырыс беруші тарапынан ЖШС-не 211 млн теңге көлемде қаражат аударған. Алайда құрылыс жұмыстары толық көлемде орындалмаған. Нәтижесінде нысандар пайдалануға берілмеген. Алынған бюджет қаражаты жеке қажеттіліктерге, контрагенттермен есеп айырысуға, сондай-ақ қолма-қол ақшаға айналдырылуға жұмсалған.
Күдікті қамауға алынды. Тергеп-тексеру жалғасып жатыр.
Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
СҚО-да бөгет салған мердігерге тиісті құжатсыз 1 млрд астам теңге төлем жасалғанын жазған едік.