Көлікке мемлекеттік туды ілу: 4 полицей қызметтен кетті
АСТАНА.KAZINFORM – ІІМ Мемлекеттік ту мен жол тәртібі мәселесін түсіндірді.
Әлеуметтік желілерде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көліктерге ілу мәселесіне қатысты тақырып кеңінен талқыланып жатыр.
Еліміз бойынша полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзудың 82 дерегін анықтап, жолын кесті. Аталған тұлғалар мемлекеттік туды пайдалана отырып, жол қозғалысы ережелерін қасақана бұзған, автокөліктердің қозғалысына кедергі келтіріп, өздерінің және өзге де жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігіне қатер төндірген.
Мұндай жағдайларда полиция бейжай қарай алмайды және заңға сәйкес тиісті шаралар қабылдауға міндетті.
Сонымен қатар жол қозғалысы ережелерін бұзған жекелеген азаматтар өздерін мемлекеттік туды пайдаланғаны үшін жауапкершілікке тартты деп мәлімдеп отыр.
— Бұл шындыққа сәйкес келмейді. Аталған тұлғалар мемлекеттік туды пайдаланғаны үшін емес, нақты жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін заң аясында жауапкершілікке тартылды. Осыған байланысты, жалған ақпарат таратқаны үшін де жауапкершілік көзделгенін ескертеміз, — делінген ІІМ хабарламасында.
Сонымен бірге, жүргізілген тексеру нәтижесінде Алматы және Шымкент қалаларында жекелеген жағдайларда полиция қызметкерлері заңсыз, құқыққа қайшы әрекеттерге барғаны анықталды. Мұндай әрекеттер мүлде жол берілмейді.
Аталған фактілер бойынша нақты шаралар қабылданды.
— 8 полиция қызметкері, оның ішінде басшылық құрам өкілдері тәртіптік жауапкершілікке тартылды (сөгіс, қатаң сөгіс), тағы 4 қызметкер атқарып отырған лауазымдарынан босатылды, — делінген хабарламада.
Ішкі істер министрлігі заңдылық пен заң алдында баршаға теңдік қағидаттарын дәйекті түрде ұстанады. Құқық бұзушылықтар — азаматтар тарапынан болсын, полиция қызметкерлері тарапынан болсын — әрқайсысы заңға сәйкес тиісті құқықтық баға алады.
— Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы — Тәуелсіздік пен егемендіктің қасиетті нышаны, ерекше мәні бар мемлекеттік рәміз. Ішкі істер министрлігі азаматтарды мемлекеттік рәміздерге құрметпен қарап, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады, — делінген ІІМ хабарламасында.
Айта кетелік автокөліктерге мемлекеттік туды ілу бойынша Мәдениет министрлігі мәлімдеме жасаған еді. Еске салсақ Тәуелсіздік күні көліктерді заңсыз тоқтатқан полицейлер жауапкершілікке тартылатыны туралы жазған едік.