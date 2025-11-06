Конгрестің екі палатасы «Джексон-Вэник» заңының күшін жою туралы заң жобаларын енгізді
АСТАНА. KAZINFORM – Сенаторлар мен конгрессмендер АҚШ Сенаты мен Өкілдер палатасында «PNTR»-дың Орталық Азия елдерімен тұрақты қалыпты сауда қатынастары мәртебесін орнату туралы екі бірдей заң жобасын ұсынды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
АҚШ сенаторы Стив Дейнс (Монтана штатынан республикашыл) АҚШ Сенаты Құрама Штаттар мен Орталық Азия арасындағы ынтымақтастықтың он жылдығына арналған қарарын кеше кешке қабылдағанын жариялады. Қарардың тең авторларының қатарында сенаторлар Гэри Питерс (Мичиган штатынан демократ), Джим Риш (Айдахо штатынан республикашыл), Крис Мерфи (Коннектикут штатынан демократ), Дэвид Маккормик (Пенсильвания штатынан республикашыл) және Джеки Розен (Невада штатынан демократ) бар.
Заң жобасына «S.3103 – A bill to authorize the extension of nondiscriminatory treatment (normal trade relations treatment) to products of certain countries» — белгілі бір елдер тауарларына кемсітпейтін режимнің (қалыпты сауда қатынасы режимі) таралуына рұқсат беретін атауы берілді.
— Орталық Азия – стратегиялық маңызды аймақ және 2015 жылы «C5+1» бастамасы іске қосылғаннан бері біз Америка және Орталық Азияның бес елі: Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан арасындағы қарым-қатынастарды тереңдетуде айтарлықтай ілгерілеушілікке қол жеткіздік. Мен Орталық Азияның бес елінің барлығына бардым және сауданы кеңейту және ұлттық қауіпсіздікті нығайту сияқты ортақ мақсаттарымызды жоғары бағалаймын. C5+1 бастамасының 10 жылдығына арналған қарарымды АҚШ Сенаты қабылдағанына мақтанамын және ынтымақтастығымызды жалғастыруды асыға күтемін, - деп жазды Стив Дейнс.
Заң жобасына Өкілдер палатасында конгресмендер Кэрол Миллер (Батыс Вирджиниядан республикашыл) және Джимми Панетта (Калифорниядан демократ) бастамашы болды. Құжат «All Information (Except Text) for H.R.5917 — To authorize the extension of nondiscriminatory treatment (normal trade relations treatment) to products of certain countries» —белгілі бір елдердің тауарларына кемсітушіліксіз режимнің (қалыпты сауда қатынасы режимі) таралуына рұқсат беретін деп аталды.
Орталық Азия елдерінің СІМ басшыларын салтанатты қабылдау барысында Сенаттың халықаралық қатынастар комитетінің төрағасы, сенатор Джим Риш «C5+1» тобындағы серіктестерімізбен экономикалық ынтымақтастықты кеңейту жолындағы ескірген кедергілерді алып тастайтын заң жобасын енгізу үшін осы аптада сенатор Стив Дейнс және басқа да әріптестеріне қосылғанын хабарлады. Бұл «Джексон-Вэник» түзетуінің шектеуін жояды.
Бұған дейін Орталық Азия және Кавказ институтының төрағасы Фредерик Старр Трамп «C5+1» саммитінде «Джексон-Вэник» заңының күші жойылғанын жариялауы мүмкін екенін айтты.