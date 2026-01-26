KZ
    12:02, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Конституцияда Конституциялық соттың мәртебесін бекіту қажет – Әділет министрі

    АСТАНА. KAZINFORM – Конституцияда Конституциялық соттың мәртебесін бекіту қажет. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның екінші отырысында Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев айтты.

    Конституциялық сот сайлауды реттейтін нормаларды қараудан бас тартты
    Фото: Конституциялық Сот

    - Конституцияның тиісті бөлімінде Конституциялық соттың қызметін реттеу аясында оның конституциялық бақылаудың жоғары органы ретіндегі мәртебесін бекіту қажет. Осыған байланысты Конституцияның 71-бабында «Конституциялық сот ол конституциялық бақылау жүргізетін және бүкіл ел аумағындағы Конституция үстемдігін қамтамасыз ететін тәуелсіз мемлекеттік орган» деп бекітілуі тиіс. Сонымен қатар Конституцияның 71-бабында «Конституциялық сотының төрағасы өкілеттік мерзімі ішінде бір мезгілде Констиуциялық соттың төрағасы болып табылады» деп нақтыланады, - деді Ерлан Сәрсембаев.

    Бұған дейін Сенат депутаты Нұрлан Бекназаров Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның екінші отырысында заң шығару бастамасы бар органдар саны артатынын айтты.

    Марлан Жиембай
