Қорғалған дәрігер — құтқарылған өмір: Депутат жаңа заң несімен маңызды екенін айтты
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов дәрігерлерді қорғайтын заңның қабылдануына, оның маңыздылығына қатысты пікір білдірді.
Мемлекет басшысы дәрігерлерді қорғайтын заңға қол қойды. Асхат Аймағамбетов бұл заң ақ халаттылар үшін ғана емес, барлығымыз үшін маңызды екенін алға тартты.
— Бастама Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың дәрігерлерді қорғау туралы тапсырмасы аясында жүзеге асып отыр. Бұрын медицина қызметкерлеріне шабуыл жасау жай бұзақылық болып саналатын. Енді біз заң жүзінде қызмет бабындағы дәрігер мен жедел жәрдем жүргізушісін арнайы субъект ретінде бекіттік. Яғни, оларды қорғау енді құтқарушылармен, егерьлермен, құқық қорғаушылармен және билік өкілдерімен қорғау тетіктері бойынша теңестірілді, — деп жазды ол Telegram арнасындағы парақшасында.
Депутаттың сөзінше, дәрігер мен жедел жәрдемге жасалған шабуыл — бұл ұрланған уақыт, ұрланған ем мен ұрланған өмір.
— Мына нәрсені түсіну маңызды: бұл заң — дәрігерлерге артықшылық беру туралы заң емес. Бұл заң — әрбір пациент үшін тиімді. Бұл — инфаркт алған әже немесе ұстамасы ұстап қалған бала үшін маңызды. Өйткені көрші аулаға келген дәрігерлерді ешкім соққыға жықпаса, олардың көлігі істен шықпаса — оларға жедел көмек дер кезінде жетеді. Бұл — хирургтің күрделі отасына мұқтаж науқас үшін маңызды. Өйткені хирург қорқыныштан немесе саусағы сынғандықтан кәсібін тастап кетпей, мыңдаған маңызды отаны жасай береді. Дәрігер мен жедел жәрдемге жасалған шабуыл — бұл ұрланған уақыт, ұрланған ем мен ұрланған өмір. Ал инсульт немесе жарақат кезінде уақыт — өмірмен тең. Қорғалған дәрігер = Құтқарылған пациент. Бұл — аксиома, — деп түйіндеді Аймағамбетов.
Бұдан бұрын Президент Қылмыстық-процестік кодекске толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойғанын жазғанбыз.
Заңға енгізілген түзетулерге сәйкес енді медицина қызметкерлеріне күш қолданғандар 12 жылға дейін сотталады.