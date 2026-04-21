Қостанайлықтар зират маңында үйілген қоқысқа шағымданды
АСТАНА. KAZINFORM — Қостанайдағы қалалық зираттың маңында үйілген қоқыстың бейнежазбасы әлеуметтік желілерде тарады.
Қала әкімдігінің мәліметінше, Ата-аналар күні қарсаңында зиратқа халық көп жиналып, бейіт басына келушілер оның айналасын ретке келтірген. Жиналған қоқысты уақытша бір аумаққа үйіп төккен.
Атап өтілгендей, зиратқа қызмет көрсететін мердігер ұйым жиналған қалдықтарды жоспарлы түрде шығару жұмысына кірісті.
Билік өкілдері аумақ толық тазартылғанға дейін жұмыстар жалғасатынын мәлімдеді.
