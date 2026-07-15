Қозғалмалы нысанаға оқ атудан әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
АСТАНА. KAZINFORM — 20–26 шілде аралығында Эстонияның Таллин қаласында қозғалмалы нысанаға оқ атудан әлем чемпионаты өтеді.
Әлем біріншілігінде Қазақстан құрамасының намысын 13 мерген қорғайды. Құрама сапына төмендегі спортшылар енді:
- Еңлік Асқар
- Шахзод Ирназаров
- Фатима Ирназарова
- Зухра Ирназарова
- Артем Хорольский
- Андрей Худяков
- Рамазан Хусаинов
- Камила Хусаинова
- Валат Мусаев
- Асадбек Назиркульев
- Александра Садуакасова
- Анастасия Семененко
- Даниил Яковенко
Айта кетейік, 2023 жылы Әзербайжанның Баку қаласында өткен әлем чемпионатында Зухра Ирназарова мен Александра Садуакасова бір алтын және бір күміс медальдан жеңіп алған болатын. Сондай-ақ Қазақстан әйелдер арасындағы командалық сайыста алтын және күміс жүлдеге қол жеткізді.
Еске салайық, бұған дейін Қытайдың Ханчжоу қаласында волейболды отырып ойнаудан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жартылай финалға шыққанын жазғанбыз.