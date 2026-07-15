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    Қозғалмалы нысанаға оқ атудан әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды

    АСТАНА. KAZINFORM — 20–26 шілде аралығында Эстонияның Таллин қаласында қозғалмалы нысанаға оқ атудан әлем чемпионаты өтеді.

    Қозғалмалы нысанаға оқ атудан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар белгілі болды
    Фото: ҚР ҰОК

    Әлем біріншілігінде Қазақстан құрамасының намысын 13 мерген қорғайды. Құрама сапына төмендегі спортшылар енді:

    • Еңлік Асқар
    • Шахзод Ирназаров
    • Фатима Ирназарова
    • Зухра Ирназарова
    • Артем Хорольский
    • Андрей Худяков
    • Рамазан Хусаинов
    • Камила Хусаинова
    • Валат Мусаев
    • Асадбек Назиркульев
    • Александра Садуакасова
    • Анастасия Семененко
    • Даниил Яковенко

    Айта кетейік, 2023 жылы Әзербайжанның Баку қаласында өткен әлем чемпионатында Зухра Ирназарова мен Александра Садуакасова бір алтын және бір күміс медальдан жеңіп алған болатын. Сондай-ақ Қазақстан әйелдер арасындағы командалық сайыста алтын және күміс жүлдеге қол жеткізді.

    Еске салайық, бұған дейін Қытайдың Ханчжоу қаласында волейболды отырып ойнаудан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жартылай финалға шыққанын жазғанбыз.

    Әлем чемпионаты Нысана көздеу Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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