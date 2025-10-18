ҚПЛ: «Тұран» мен «Елімай» арасындағы ойында 9 гол соғылды
АСТАНА. KAZINFORM - Түркістандық «Тұран» командасы футболдан қазақстан Премьер-лигасы ХХV турында өз алаңында Семейдің «Елімай» клубына есе жіберді.
Турнир кестесінде соңғы орында тұрған түркістандық команда соңғы екі турда жеңіске жеткен жағдайда үздіктер қатарындағы орнын сақтап қалатын еді. Есесіне «Елімай» үшін биыл төртінші орынға тұрақтауға мүмкіндік туып тұрған болатын.
Семейлік клуб алғашқы минуттан ойынды белсенді бастады. Олардың қатарынан Рамазан Оразов 6-минутта есеп ашса, одан кейін Ролон Кевин 9-минутта есепті үстемелей түсті. Ал 15-минутта «Тұран» сапынан 15-минутта Бақдәулет Зульфикаров мергендік танытса, семелейлік клубтан Иван Свиридов 26-минутта гол соғып кетті. Сондай-ақ 43-минутта түркістандық клубтан Юрий Перцух гол соқса, семейлік клубтан Плакка Фессу 49, Роман Мұртазаев 72-минутта көздеген нысанадан мүлт кеткен жоқ.
Осылайша «Тұран» қарсыласына 3:6 есебімен есе жіберді. Олар Премьер-лигадағы орнын сақтап қала ала ма? Бұл сауалдың жауабы соңғы турда шешіледі.
Аталған турда алматылық «Қайрат» сырт алаңда петропавлдық «Қызылжарды» 1:0 есебімен жеңді.
Айта кетсек, бүгін «Ұлытау» (Жезқазған) мен «Қайсар» (Қызылорда), «Атырау» мен «Жеңіс» (Астана) 1:1 есебімен тең түскен еді.
Ал 19 қазанда «Жетісу» (Талдықорған) мен «Тобыл» (Қостанай), «Астана» мен «Ақтөбе», «Ордабасы» (Шымкент) пен «Оқжетпес» (Көкшетау) ойнайды.