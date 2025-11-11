KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    22:13, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путиннің бейресми кездесуі басталды

    МӘСКЕУ. KAZINFORM — Кремльде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ресей Президенті Владимир Путиннің бейресми кездесуі басталғаны хабарланды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті.

    Тоқаев пен Путин
    Фото: Ақорда

    Еске салсақ, бұдан бұрын Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды.

    Президент Мәскеудегі халықаралық қатынастар институтының студенттерімен әңгімелесті.

    Осыған дейін ҚР Президентінің көмекшісі – Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Кремльде мемлекеттер басшыларының бейресми жеке кездесуі өтетінін жеткізді.

    Оның сөзінше, Қасым-Жомарт Тоқаевтың сапарына орай Ресей Федерациясы Президентінің атынан кешкі ас беріледі.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
