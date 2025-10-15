Күннің көзінде қатты жарқыл пайда болды
АСТАНА.KAZINFORM - 14 қазанға қараған түні күннің қатты жарқырауы тіркелді. Бұл туралы Ресейдің Қолданбалы геофизика институты мәлімдеді, деп хабарлайды ресейлік ТАСС.
-14 қазанда Мәскеу уақытымен 03:41-де рентген диапазонында күн дақтары 4262 (N23W26) тобындағы тоғыз минуттық M2.0 алауы тіркелді, - делінген хабарламада.
Рентген сәулелерінің сәулеленуі қарқындылығына байланысты күн алаулары бес сыныпқа бөлінеді: A, B, C, M және X. Ең төменгі класс, A0.0, жер орбитасында бір шаршы метрге 10 нановаттық рентген сәулелерінің шығуына сәйкес келеді. Алаулар күн плазмасының тарауымен қатар жүруі мүмкін. Өз кезегінде ол жерге жетісімен магнит өрісі туындауы мүмкін.
13 қазанда М және С класындағы 15 күн жарқырауы тіркелді.
10 қазан күні күнде қуатты жарқыл пайда болғаны туралы жаздық.