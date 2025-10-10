04:10, 10 Қазан 2025 | GMT +5
Күнде қуатты жарқыл пайда болды
АСТАНА. KAZINFORM — Ғалымдар Күннің батыс шетінде қуатты M2.0 жарқылын тіркеді, деп хабарлайды РҒА ҒЗИ Күн астрономиясының зертханасы.
Бұл көрініс үлкен жұлдыздың Жерге қарамайтын жағында болған. Мамандар оның геомагниттік салдары жоқ екенін айтады. Бұл позиция керемет плазмалық жарылысты байқауға мүмкіндік берді.
— Бұл жағдай бұрын жарияланған осы аптаның соңына дейін геомагниттік бұзылулардың болмауы туралы болжамға әсер етпейді. Барлық болжамдар өз күшінде қалады. Бұл 30 қыркүйекте тіркелген M2.7 жарқылынан кейінгі ең күшті алау, — делінген хабарламада.
