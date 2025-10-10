KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    04:10, 10 Қазан 2025

    Күнде қуатты жарқыл пайда болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ғалымдар Күннің батыс шетінде қуатты M2.0 жарқылын тіркеді, деп хабарлайды РҒА ҒЗИ Күн астрономиясының зертханасы.

    Күнде қуатты жарқыл пайда болды
    Фото: РҒА ҒЗИ Күн астрономиясы зертханасы

    Бұл көрініс үлкен жұлдыздың Жерге қарамайтын жағында болған. Мамандар оның геомагниттік салдары жоқ екенін айтады. Бұл позиция керемет плазмалық жарылысты байқауға мүмкіндік берді.

    — Бұл жағдай бұрын жарияланған осы аптаның соңына дейін геомагниттік бұзылулардың болмауы туралы болжамға әсер етпейді. Барлық болжамдар өз күшінде қалады. Бұл 30 қыркүйекте тіркелген M2.7 жарқылынан кейінгі ең күшті алау, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, астрономдар аспанда 6 планетаны бірден қалай көруге болатынын мәлімдеген еді.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
