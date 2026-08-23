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    Құрылтай-2026: 4,6 млн-нан астам азамат дауыс берді

    АСТАНА. KAZINFORM – Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 4 670 816 адам таңдау жасады. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүйіндік айтты.

    Карагандинская область демонстрирует высокую явку на выборах депутатов Курултая
    Фото: Қарағанды облысының әкімдігі

    Оның мәліметінше, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес, сағат 12:00-дегі жағдай бойынша өңірлерде сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы мынадай:

    1. Астана қаласы бойынша – 35,28%.

    2. Абай облысы бойынша – 38,51%.

    3. Ақмола облысы бойынша – 39,57%.

    4. Ақтөбе облысы бойынша – 42,53%.

    5. Алматы облысы бойынша – 39,05%.

    6. Атырау облысы бойынша – 35,84%.

    7. Батыс Қазақстан облысы бойынша – 35,49%.

    8. Жамбыл облысы бойынша – 35,54%.

    9. Жетісу облысы бойынша – 47,29%.

    10. Қарағанды облысы бойынша – 40,56%.

    11. Қостанай облысы бойынша – 34,72%.

    12. Қызылорда облысы бойынша – 4759%.

    13. Маңғыстау облысы бойынша – 34,68%.

    14. Павлодар облысы бойынша – 35,74%.

    15. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша – 38,13%.

    16. Түркістан облысы бойынша – 43,14%.

    17. Ұлытау облысы бойынша – 34,93%.

    18. Шығыс Қазақстан облысы бойынша – 41,89%.

    19. Алматы қаласы бойынша – 17,87%.

    20. Шымкент қаласы бойынша – 41,60%.

    - Жалпы, еліміз бойынша сағат 12:00-де 4 670 816 сайлаушы бюллетень алды. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 37,05 пайызын құрады. Сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы туралы келесі ақпарат сағат 14:00-де беріледі, - деді ол.

    Бүгін еліміздің барлық өңірінде Құрылтай депутаттарын сайлау өтіп жатыр. Дауыс беру 10 423 сайлау учаскесінде өтеді.


    құрылтай
    Фото: Kazinform

     

    Сайлау-2026
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
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