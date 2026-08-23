Құрылтай-2026: 4,6 млн-нан астам азамат дауыс берді
АСТАНА. KAZINFORM – Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 4 670 816 адам таңдау жасады. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүйіндік айтты.
Оның мәліметінше, астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес, сағат 12:00-дегі жағдай бойынша өңірлерде сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы мынадай:
1. Астана қаласы бойынша – 35,28%.
2. Абай облысы бойынша – 38,51%.
3. Ақмола облысы бойынша – 39,57%.
4. Ақтөбе облысы бойынша – 42,53%.
5. Алматы облысы бойынша – 39,05%.
6. Атырау облысы бойынша – 35,84%.
7. Батыс Қазақстан облысы бойынша – 35,49%.
8. Жамбыл облысы бойынша – 35,54%.
9. Жетісу облысы бойынша – 47,29%.
10. Қарағанды облысы бойынша – 40,56%.
11. Қостанай облысы бойынша – 34,72%.
12. Қызылорда облысы бойынша – 4759%.
13. Маңғыстау облысы бойынша – 34,68%.
14. Павлодар облысы бойынша – 35,74%.
15. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша – 38,13%.
16. Түркістан облысы бойынша – 43,14%.
17. Ұлытау облысы бойынша – 34,93%.
18. Шығыс Қазақстан облысы бойынша – 41,89%.
19. Алматы қаласы бойынша – 17,87%.
20. Шымкент қаласы бойынша – 41,60%.
- Жалпы, еліміз бойынша сағат 12:00-де 4 670 816 сайлаушы бюллетень алды. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 37,05 пайызын құрады. Сайлаушылардың дауыс беруге қатысуы туралы келесі ақпарат сағат 14:00-де беріледі, - деді ол.
Бүгін еліміздің барлық өңірінде Құрылтай депутаттарын сайлау өтіп жатыр. Дауыс беру 10 423 сайлау учаскесінде өтеді.