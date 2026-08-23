Құрылтай сайлауы: Лондондағы қазақстандықтар қалай дауыс беріп жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін Лондон уақыты бойынша таңғы сағат 7:00-де Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігіндегі Қазақстан Республикасының елшілігінде №408 сайлау учаскесі ашылды, деп хабарлайды агенттік тілшісі оқиға орнынан.
Ұлыбританияда, Солтүстік Ирландияда, Ирландия және Исландияда тұратын немесе уақытша тұратын дауыс беру құқығы бар ересек Қазақстан азаматтары осында дауыс бере алады.
Сайлаушылар әртүрлі формада келеді: кейбіреулері жалғыз, кейбірі отбасы мүшелерімен бірге келеді. Келушілердің арасында британдық университеттерде оқитын жастар бар. Дауыс беру үшін басқа қалалардан арнайы келгендер де бар.
Бірінші болып дауыс берген Лондон колледжінің магистранты Дильназ Ерболатова болды. Бір күн бұрын ол партиялардың платформаларымен танысып, сайлау процесіне қызығушылық танытқан. Бұл Дильназдың бірінші рет дауыс беруі.
-Мен Қазақстан азаматы ретінде өз таңдауымды жасап, елдің дамуына үлес қосуды маңызды деп санаймын. Сайлауға қатысу біздің азаматтық парызымыз. Сондықтан мен бүгін дауыс беруге келдім, - деді Дильназ Ерболатова.
Елшілікте қонақтар үшін ұлттық тағамдардан тұратын шағын дастархан жайылды.
«Болашақ» бағдарламасы бойынша оқитын Лондон университеттік колледжінің магистранты Зере Мамаділ де өз ұстанымын білдіру үшін сайлау учаскесіне келді.
-Мен бүгінгі әрбір жастың таңдауы Қазақстанның болашағына құнды үлес қосады деп сенемін. Мемлекеттің қолдауының арқасында жастарға шетелде оқуға кең мүмкіндіктер беріліп отыр. Мен елдің болашағы үшін өз жауапкершілігімді терең түсінемін. Мен Қазақстанның қарқынды дамуын жалғастыруын қалаймын, сондықтан мен дауыс беру үшін осында келдім, - деді Зере Мамаділ.
№408 сайлау учаскесі Лондон орталығында Пэлл-Мэлл 125 мекенжайында орналасқан.
Бюллетень алу үшін сайлаушылар Қазақстан азаматының жеке басын куәландыратын құжатын көрсетуі керек.
Дауыс беру жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-ге дейін жалғасады, бұл Астана уақыты бойынша сағат 00:00-ге сәйкес келеді. Дауыс беру және бюллетеньдерді санағаннан кейін нәтижелер Орталық сайлау комиссиясына жіберіледі.
Бұған дейін Бельгиядағы сайлау учаскесінде сайлаушылар шашу шашқан еді.