Құрылтай Үкімет келісімінсіз бюджетті өзгерте алмайды – Конституциялық реформа
АСТАНА. KAZINFORM – Сенат депутаты Нұрлан Бекназаров Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның екінші отырысында Құрылтайдың бюджет саясатындағы орны қандай болатынын айтты.
- Мемлекеттік кірістерді қысқартуды немесе мемлекеттік шығысты ұлғайтуды көздейтін заң жобалары ҚР Үкіметінің оң қорытындысы болған кезде ғана енгізілуі мүмкін. ҚР Президентінің заң шығару бастамасымен Құрылтайға енгізілген заң жобалары үшін мұндай қорытынды талап етілмейді. Бұл қолданыстағы тәртіпті сақтау үшін де ұсынылып отыр, - деді депутат.
Оның айтуынша, құрылтай қараған заң қабылдану үшін кемінде үш оқылымда қаралу керек.
- ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселелер және заң жобалары бойынша кемінде үш оқылым өткізілуін міндеттейтін норма енгізіліп отыр. Үш оқылымда қарау заңның сапасын, жедел қабылдауын, тиімділігін арттырады деп күтілуде, - деді Нұрлан Бекназаров.
Айта кету керек, бұл айтылып отырған нормалардың бәрі әзірге ұсыныс қана. Нормалардың қайсысы қабылданып, қайсысы Ата заңға енбейтінін референдум шешеді.
Дәл қазір Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның екінші отырысы өтіп жатыр.
Kazinform агенттігінің қазақ және орыс тіліндегі Telegram арнасында мәтін трансляциясы болады.
Өткен аптада Конституциялық комиссияның алғашқы отырысы өтіп, бір палаталы «Құрылтайдың» функциясы мен құрамы, вице-президент лауазымының мемлекеттік биліктегі орны, заң шығару бастамасын көтеруге хақылы «Халық кеңесінің» құзыреті қандай болатыны айтылған еді.