Құрылтайдың Өңірлік және инфрақұрылымдық даму комитеті мүшелері сайланды
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Құрылтайдың Өңірлік және инфрақұрылымдық даму комитеті мүшелері сайланды.
Аталған комитет төрағасы Әмірбек Оспанбеков жарияланған мәліметке сәйкес, комитет құрамына мына депутаттар сайланды:
— Юрий Ли (комитет хатшысы);
— Бекжан Айтқұлов;
— Ербол Данағұлов;
— Беғалы Ералиев;
— Нұрсадық Ергешбек
— Ажар Қажыбекова;
— Арман Қалықов;
— Мейірхат Қасымбаев;
— Бахадыр Нарымбетов;
— Замир Сағынов;
— Ерлан Сайыр;
— Нұрбақыт Теңізбаев;
— Тұрарбек Тілемісов;
— Марат Шибутов;
— Мейраш Шынасилова;
— Станислав Щербаков.
— Комитет құрамы берілген өтініштер мен саяси партиялар фракцияларының өкілдігі ескеріліп қалыптастырылды. Барлығы — 17 адам, — деді комитет басшысы.
Айта кетелік Құрылтайдың Қаржы және бюджет комитеті мүшелері сайланған еді.