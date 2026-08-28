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    Құрылтайдың Өңірлік және инфрақұрылымдық даму комитеті мүшелері сайланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Құрылтайдың Өңірлік және инфрақұрылымдық даму комитеті мүшелері сайланды. 

    Құрылтайдың Өңірлік және инфрақұрылымдық даму комитеті мүшелері сайланды
    Фото: Ақорда

    Аталған комитет төрағасы Әмірбек Оспанбеков жарияланған мәліметке сәйкес, комитет құрамына мына депутаттар сайланды:

    — Юрий Ли (комитет хатшысы);

    — Бекжан Айтқұлов;

    — Ербол Данағұлов;

    — Беғалы Ералиев;

    — Нұрсадық Ергешбек

    — Ажар Қажыбекова;

    — Арман Қалықов;

    — Мейірхат Қасымбаев;

    — Бахадыр Нарымбетов;

    — Замир Сағынов;

    — Ерлан Сайыр;

    — Нұрбақыт Теңізбаев;

    — Тұрарбек Тілемісов;

    — Марат Шибутов;

    — Мейраш Шынасилова;

    — Станислав Щербаков.

    — Комитет құрамы берілген өтініштер мен саяси партиялар фракцияларының өкілдігі ескеріліп қалыптастырылды. Барлығы — 17 адам, — деді комитет басшысы. 

    Айта кетелік Құрылтайдың Қаржы және бюджет комитеті мүшелері сайланған еді

    Құрылтай Депутат Заң
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
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