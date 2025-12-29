KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:10, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Құтқарушылар Алматы тауларында жоғалған туристі тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматы облысының тауларында жоғалып кеткен турист аман-есен табылды, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.

    Спасатели нашли туриста в горах Алматинской области
    Фото: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

    Баспасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, түнде Алматы облысы Қарасай ауданының таулы аймағында, биіктігі 4400 метр болатын «Жас гвардия» шыңы маңында іздестіру-құтқару жұмыстары жүргізілген.

    Келіп түскен ақпаратқа сәйкес, 1998 жылы туған жігіт 27 желтоқсан күні шамамен сағат 19-00-де «Жас гвардия» шыңына шығу үшін жолға шығып, кейін байланысқа шықпай қалған. 

    -Іздестіру жұмыстарына ТЖМ күштері мен құралдары жұмылдырылды. Құтқару қызметінің өкілдері жоғалған азаматты «Кеңестер шыңы» маңынан тауып, оны «Үлкен Алматы көлі» бақылау-құтқару пунктіне дейін түсірді. Ол медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ, — делінген хабарламада. 

    Осыған дейін Алматыда шетелдік туристер көп баратын ТОП-8 орын аталды.

     

