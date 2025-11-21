KZ
    LIVE: Армения премьер-министрі Никол Пашинянның Қазақстанға ресми сапары

    АСТАНА. KAZINFORM - Ақордада елімізге ресми сапармен келген Армения Премьер-министрі Никол Пашинянды ресми қарсы алу басталды.

    ресми сапар
    Фото: Kazinform

    Никол Пашинянның Астанаға ресми сапары 20-21 қараша күндеріне жоспарланған. 

    - Сапар бағдарламасы аясында екі ел делегацияларының қатысуымен келіссөздер өтіп, Қазақстан мен Армения арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты нығайту перспективасы талқыланады, - деп жазды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Армения Премьер-министрі Астанаға кеше кешке келген еді. Оны ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов күтіп алған болатын. 

