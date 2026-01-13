Лос-Анжелестегі орман өрті 2025 жылғы ең үлкен табиғи апат деп бағаланды
АСТАНА.KAZINFORM - Өрт 53 миллиард долларға шығын келтірді, деп хабарлайды DW.
- Бұрын-соңды орман өрті осыншалық шығын келтірмеген емес, - деді неміс қайта сақтандыру компаниясы Munich Re компаниясының бас климатологы Тобиас Гримм.
Ол жаһандық жылыну ауа райының қолайсыз оқиғаларына ықпал етіп жатқанын айтты.
Басылым табиғи апаттардан болған жалпы әлемдік шығын 224 миллиард долларды құрағанын атап өтеді.
- Бұл сома соңғы 10 жылдағы орташа көрсеткіштен (266 миллиард доллар) төмен болса да, сарапшылар мұны жай ғана сәттілік деп санайды. Мәселен, АҚШ Солтүстік Атлантикада байқалған жойқын дауылдардан аман қалды. Еуропада жағдай салыстырмалы түрде қолайлы. Munich Re мәліметі бойынша, құрлықтағы жалпы шығын 11 миллиард долларды құрады, - делінген есепте.
Ең үлкен шығын Түркиядағы қатты аяздан (екі миллиард) және Франциядағы, Аустриядағы және Германиядағы бұршақ (1,2 миллиард) салдарынан болды. Сонымен қатар, Мюнхен Ре геофизиктерінің айтуынша, «екінші реттік қауіптерден» келтірілген залал үнемі артып келеді, ал 2025 жылы залал 1970 жылдан бергі ең жоғары көрсеткішке жетіп, 166 миллиард долларға жетті. Басылымның жазуынша, «екінші деңгейлі қауіптерге» су тасқыны, қатты найзағай және орман өрттері жатады.
Бұған дейін Аргентинадағы орман өрттеріне байланысты мыңдаған турист эвакуацияланғаны туралы хабарланған болатын.