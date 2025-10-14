KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:09, 14 Қазан 2025

    «Лукойл» компаниясының бірқатар қызметкері мемлекеттік наградаға ие болды

    АСТАНА. KAZINFORM —  «Лукойл» компаниясының Қазақстанда жұмыс істейтін бірқатар қызметкері мемлекеттік наградаға ие болды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның энергетикалық әлеуетін дамытуға қосқан зор үлесі үшін белгілі кәсіпкер және қоғам қайраткері Вагит Алекперовті І дәрежелі «Барыс» орденімен марапаттады.

    Фото: Ақорда

    Сондай-ақ «Лукойл» компаниясының Қазақстанда жұмыс істейтін бірқатар қызметкері мемлекеттік наградаға ие болды. 

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік Мемлекет басшысы «Лукойл» компаниясының акционері Вагит Алекперовті қабылдаған еді. Сонымен қатар Президент «Лукойл» компаниясының мерейтойлық іс-шарасына қатысты

