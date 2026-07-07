Макрон билік ауысқаннан бері Сирияға барған ЕО-дағы алғашқы мемлекет басшысы болды
АСТАНА.KAZINFORM - Франция президентінің сапары Еуропаның жаңа Сирия билігімен байланысының күшейгенін көрсетеді.
Франция президенті Эмманюэль Макрон дүйсенбі күні Дамаскіге ресми сапармен келіп, президент Ахмад аш-Шараа билікке келгеннен бері Сирияға барған алғашқы ЕО мемлекет басшысы болды.
SANA ақпарат агенттігінің хабарлауынша, екі күндік сапар барысында француз көшбасшысы Сирия басшылығымен елді қалпына келтіру, қауіпсіздік мәселелері және екіжақты ынтымақтастықты дамыту бойынша келіссөздер жүргізді.
Сейсенбіде президент Ахмад аш-Шараамен кездесу барысында екі тарап француз компанияларының Сирияны қалпына келтіруге қатысу перспективаларын талқылады.
Макронмен бірге TotalEnergies және CMA CGM басшыларын қамтитын бизнес делегациясы да болды. Франция президенті әкімшілігінің мәліметінше, Макрон Париждің егеменді, біртұтас және плюралистік Сирияны қолдайтынын растады және барлық діни және этникалық қауымдастықтар құқықтарын құрметтеудің маңыздылығын атап өтті.
Келіссөздер барысында терроризмге қарсы күрес, дипломатиялық қарым-қатынастарды қалпына келтіру және Ливандағы жағдайға ерекше назар аударылды.
Француз тарапы көршілес мемлекет аумағындағы кез келген операцияларға Сирия күштерінің қатысуын қолайсыз деп санайтынын тағы да мәлімдеді. Ахмад аш-Шараа өз кезегінде Дамаск Ливанға әскер жіберуді жоспарламағанын растады.
Франция жаңа Сирия билігімен қарым-қатынасты қалыпқа келтірудің ең белсенді жақтаушыларының бірі болып қала береді. 2025 жылдың мамыр айында Эмманюэль Макрон Ахмад аш-Шарааны Парижде қабылдап, Батыстың Сирияға қарсы санкцияларын біртіндеп алып тастауды жақтады. Кейіннен Еуропалық Одақ елдің бұрынғы басшылығының мүшелеріне қарсы санкцияларды сақтай отырып, экономикалық шектеулердің көпшілігін алып тастады.