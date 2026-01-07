Макрон Путинмен келіссөзді алдағы апталарда өткізбек
АСТАНА. KAZINFORM — Франция президенті Эмманюэль Макрон Ресей көшбасшысы Владимир Путинмен мүмкіндігінше тезірек әңгімелесуге ниетті екенін мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
— Барлығы қысқа мерзімде ұйымдастырылуы керек. Қазіргі уақытта байланыс қалпына келтіріліп жатыр, ол алдағы апталарда болуы керек, — деді ол France 2 телеарнасына берген сұхбатында.
Макрон диалогтың «мүмкіндігінше тезірек» өтуі керек екенін атап өтті.
Телеарна тілшісі Макронның Путинмен сөйлесу пайдалы болатыны туралы жақында айтқан мәлімдемесін еске салып, бұл мәселеде ілгерілеушілік бар ма деп сұрады.
Бұған дейін РФ Сыртқы істер министрі Сергей Лавров егер Макрон сөйлесуге дайын болса, Ресей әрқашан диалогқа ашық екенін мәлімдеген болатын. РФ президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Ресей мен Франция көшбасшылары арасында диалог туралы ұсыныстар түскен жағдайда Кремль хабарлайтынын атап өтті.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Франция мен Ұлыбритания Украина аумағында атысты толық тоқтатқаннан кейін өз әскерлерін орналастыру ниетін растады. Бұл шешім «Батылдар коалициясы» мен АҚШ ұсынған қауіпсіздік кепілдіктері пакеті аясында қабылданып отыр және Ресей тарапынан болашақта қайта шабуыл жасау қаупінің алдын алуға бағытталған.