Маңғыстауда автожолды тиісті деңгейде күтіп-ұстамаған мердігер жауапкершілікке тартылды
АҚТАУ. KAZINFORM — Облыста «Жетібай — Қарамандыбас — Жаңаөзен» автожолына тексеру жүргізілген. Тексеру барысында бірқатар кемшіліктер анықталып, жолды күтіп-ұстауға жауапты мердігер ұйымға оларды жою жөнінде жазбаша нұсқамалар берілген. Алайда, мердігер компания оларды орындамаған.
— Мердігер ұйым белгіленген мерзімде берілген нұсқамаларды орындамаған және атқарылған жұмыстар туралы тиісті жауап жолдамаған. Осыған байланысты ұйымға қатысты ҚР Әкімшілік Қылмыстық Кодекстің 462-бабының 3-бөлігі бойынша (мемлекеттік инспекциялар мен мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының лауазымды тұлғаларына қызметтік міндеттерін орындауға кедергі келтіру, қаулыларды, нұсқамаларды және өзге де талаптарды орындамау) әкімшілік хаттама толтырылды, — делінген полиция департаментінің хабарламасында.
2026 жылғы 14 қаңтардағы сот қаулысымен мердігер ұйымға 500 АЕК мөлшерінде (2 162 500 теңге) әкімшілік айыппұл салынды.
