Маңғыстау облысы мәслихатына кімдер сайланды
Сайлаушылар тізіміне 412 183 азамат енгізілді.
Дауыс беруге 222 251 сайлаушы қатысқан, оның ішінде есептен шығару куәлігі бойынша 61 сайлаушы дауыс берді, дауыс беруге арналған үй-жайлардан тыс 258 сайлаушы таңдауын жасады.
Кандидаттардың жалпы саны - 65.
Бірмандаттық аумақтық округтер бойынша облыс мәслихатына сайланған депутаттар:
l сайлау округі бойынша - Ворожейкин Сергей Юрьевич
2 сайлау округі бойынша - Бисенов Бекнур Амантаевич
3 сайлау округі бойынша- Ешманов Кийкбай Жақыпұлы
4 сайлау округі бойынша - Рзаханов Мақсат Кикбаевич
5 сайлау округі бойынша - Матаев Жаңбырбай Жанибекович
6 сайлау округі бойынша - Елтизаров Канат Тезекбаевич
7 сайлау округі бойынша Берекетов Бердыгали Мухамбеткалиевич
8 сайлау округі бойынша - Акджигитов Шарип Джалгаспаевич
9 сайлау округі бойынша - Сембигалиев Айбек Рахимбаевич
10 сайлау округі бойынша - Жубанов Сагатбек Орынгалиевич
11 сайлау округі бойынша - Озгамбаев Куанышбай Омирзакович
12 сайлау округі бойынша- Торекенов Бердимурат Билимович
13 сайлау округі бойынша - Дюсалиев Болат Аманжолович
14 сайлау округі бойынша - Буркитбаев Архимед Максатович
15 сайлау округі бойынша - Битан Сәдуақас Дузелбайулы
16 сайлау округі бойынша - Адеков Нурлыбек Кыдыргалиевич.