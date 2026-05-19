Мәскеуде ауа температурасы рекордтық деңгейге жетті
МӘСКЕУ.KAZINFORM - Бүгін Ресей астанасында ауа температурасы 30,5 градусқа дейін көтеріліп, рекордтық деңгейге жетті. Бұл туралы Гидрометорталықтың сайтында хабарланды, деп хабарлады Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Мәскеу уақытымен сағат 15:10-дағы көрсеткіш бойынша, «Краснопресненская» метро станциясының маңындағы ведомство ғимаратының шатырында орналасқан метеостанция 30,5 градус жылыны көрсетті.
Мұндай ауа температурасы 1979 жылы болған, ол кезде ауа 30,2 градусқа дейін жылыған. 19 мамыр ең суық күн 1893 жылы болып, температура -2,2 градусқа дейін төмендеген.
