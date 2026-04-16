    12:24, 16 Сәуір 2026 | GMT +5

    Мәулен Әшімбаев Қазақстанның Вице-президенті қашан тағайындалатынын айтты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның Вице-президентін тағайындау мәселесі жаңа Құрылтайдың құрылуынан кейін шешіледі. Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев мәлім етті.

    Мәулен Әшімбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Оның айтуынша, бұл мәселелер Мемлекет басшысының құзыретіне жатады. 

    — Жаңа Құрылтай сайланған соң, Мемлекет басшысы тиісті шешім қабылдайды. Заңға және жаңа Конституцияға сәйкес шешімдер қабылданады. Атап айтқанда, бұл мәселелер Конституциямызда нақты көрсетілген, - деді Мәулен Әшімбаев Сенаттың жалпы отырысынан кейін.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, биыл наурыз айында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Вице-президент лауазымы елдің билік институттарын нығайтатынын айтты.

    Айта кетейік, қаңтар айында Вице-президентке қойылатын талаптардың үлгісі жарияланды.

     

