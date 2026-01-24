KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:29, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Вице-президентке қойылатын талаптардың үлгісі жарияланды – Конституциялық реформа

    АСТАНА. KAZINFORM – Президенттің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі Ержан Жиенбаев елімізде енгізілетін жаңа институт – Вице-президенттің өкілеттігіне қатысты конституциялық өзгерістер туралы айтып берді. 

    Президенттің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі Ержан Жиенбаев
    Фото: Конституциялық сот

    Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның бірінші отырысында Президент көмекшісі жаңа Ата заңға мынадай негізгі қағидаларды енгізуді ұсынды:

    – Вице-Президентті Құрылтайдың келісімімен (жалпы депутаттар санының көпшілік дауысымен) Президент тағайындайды. Бұл тәсіл ҚР Премьер-Министрін тағайындау рәсіміне сәйкес келеді.

    – Вице-Президентті қызметінен Президент босататын болады.

    Сонымен бірге, Конституцияда Вице-Президенттің өкілеттіктеріне қатысты мынадай негізгі қағидаларды көрсету ұсынылды:

    Вице-Президент:

    – Президенттің тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастардағы мүдделерін білдіреді;

    – Құрылтаймен, Үкіметпен және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл барысында Президенттің атынан өкілдік етеді.

    – Сонымен бірге, Вице-Президент Қазақстан Республикасы Президенті атынан Қазақстан Республикасының және шетелдердің қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени-ағартушылық ұйымдарымен қарым-қатынас орнатады.

    – Вице-Президент өкілді органның депутаты болмауға, өзге де ақылы лауазымдарды атқармауға және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмауға тиіс.

    – Өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезеңінде Вице-Президент саяси партияның мүшесі болмауға тиіс. Мұндай тәртіп саяси бәсекелестікті арттыруға және барлық партиялардың дамуы үшін тең жағдайды қамтамасыз етуге бағытталған ұстанымға сәйкес келеді.

    Вице-Президенттің өзге де өкілеттері Президент айқындайды және Вице-Президент институтының енгізілуіне байланысты Конституциядан Мемлекеттік кеңесші туралы нормалар алынып тасталады.

    Айта кетейік, Jibek Joly арнасы Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның бірінші отырысын тікелей эфирде көрсетеді.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтайдың V отырысында неке институтын «ер мен әйелдің ерікті, ресми одағы» деп заңмен бекітуді ұсынған еді.

    Тегтер:
    Саяси реформа Конституциялық комиссия Заң және құқық Саясат Конституциялық реформалар Конституция Конституциялық реформа
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар