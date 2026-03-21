Майами мастерс турнирі: Путинцеваны жеңген Рыбакина үшінші айналымға өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 2-ракеткасы Елена Рыбакина Майами (АҚШ) WTA 1000 турнирінің үшінші айналымына шықты.
Е.Рыбакина екінші айналымда отандасы, әлемнің 75-ракеткасы Юлия Путинцеваға тап келді.
Қарсыластар осыған дейін өзара үш рет кездесіп, соның екеуінде Путинцева жеңген еді.
Бұл жолы бірінші сетте Рыбакина 3:1 есебімен алға шыққанымен, Путинцева сол бойда қайыра брейк жасап, таразы басын теңестірді — 3:3. Дегенмен бұдан кейін Елена қатарынан үш гейм алды — 6:3.
Екінші сетте есеп 3:3 болғаннан кейін Рыбакина қос брейкке қол жеткізді — 6:3.
Бір сағат 17 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 9 эйспен бірге 8 брейк-пойнттың тең жартысын құр жіберген жоқ. Путинцева 1 эйс, 1 брейкпен (3 брейк-пойнт) шектелді.
Елена Рыбакина төртінші айналымға шығу үшін әлемнің 28-ракеткасы, украиналық Марта Костюкпен таласады.
Қазақстандық теннисші осының алдында М.Костюкті Индиан-Уэллс (АҚШ) мастерс додасында 6:4, 6:4 есебімен ұтқан болатын.
Майами турнирінің жүлде қоры 9 млн 415,725 мың долларға бағаланған. Жарыс жеңімпазы 1 млн 151,380 мың долларға қоса 1 мың рейтингілік ұпайға ие болады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Майами мастерс турнирінде Путинцеваның Рыбакинамен ойнайтынын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ Әмір Омарханов Тунистегі жарыстың жартылай финалына жолдама алды.
Александр Шевченко Майами мастерс турнирінің екінші айналымына шықты.