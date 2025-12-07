KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:56, 07 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Медеудегі» жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы әкімі Дархан Сатыбалды «Медеу» биік таулы спорт кешенін қайта жаңғырту жұмыстарының барысымен танысты.

    «Медеудегі» жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    Жаңғырту кезінде мұз айдыны кешенінің тарихи келбеті толық сақталады.

    — Жоба энергия үнемдейтін шешімдерді енгізуді көздейді: жаңа тоңазытқыш жабдығы орнатылып, инженерлік желілер жаңартылады. Шығыс қанаттағы қонақ үй жөнделеді, ал батыс трибунада кофеханалары бар терраса мен демалыс аймағы жасалады, — делінген Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

    «Медеудегі» жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    Сонымен қатар кешен алдында SUN-DECK демалыс аймағын құрылады. Іргелес аумаққа жүргіншілер бағыттары, шолу алаңдары, көгалдандыру және сәулеттік жарықтандыру қосылады. Мүгедектігі бар жандар үшін екі жеделсаты орнатылады.

    «Медеудегі» жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    — Бұл жұмыстар 2027 жылы төртінші тоқсанында аяқталады деп жоспарланып отыр, — деп хабарлады әкімдік.

    «Медеудегі» жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    Еске салайық, бұған дейін «Медеу» мұз айдынын жаңғырту жұмыстары аясында жаңа жобалар жүзеге асырылатынын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Алматы Құрылыс Медеу мұз айдыны
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар