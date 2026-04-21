Мексикада туристерге шабуыл жасалды: жарақат алғандар арасында шетелдіктер бар
АСТАНА.KAZINFORM - Қарулы адам Мехико қаласы маңындағы танымал туристік және археологиялық орын саналатын Теотиуакан пирамидаларының жанында Канада азаматын атып өлтіріп, кем дегенде 13 адамды жаралады, деп хабарлайды Al Jazeera.
Оқиға он шақты турист пирамиданың басына шыққан кезде болды.
Шабуылда жараланғандар ауруханаға жеткізілді. Олардың арасында Колумбия, Ресей, Канада, Бразилия және Америка Құрама Штаттарынан келген туристер бар. Алған жарақаттарының көлемі әлі белгісіз.
- Зардап шеккендер емделіп жатыр, ал бұл іске Мемлекеттік қауіпсіздік хатшылығы мүшелері араласады, - деп жазды Мексика штатының губернаторы Дельфина Гомес Альварес Х-тегі мәлімдемесінде.
Жергілікті биліктің мәліметінше, атыс жасаған адам кейінірек өзіне-өзі қол жұмсаған. Жергілікті прокурорлар оны Мексика азаматы Хулио Сезар Джассо Рамирес деп таныды. Оның бұл әрекетке қандай ниетпен барғаны әлі белгісіз.
Мексика президенті Клаудия Шейнбаум жағдайды мұқият бақылап отырғанын және оның үкіметі Канада елшілігімен байланыста екенін мәлімдеді.
- Мен Қауіпсіздік кабинетіне бұл оқиғаларды мұқият тергеп, барлық қажетті қолдауды көрсетуді тапсырдым. Ішкі істер және мәдениет хатшылығының қызметкерлері жергілікті билік органдарымен бірге көмек көрсету және сүйемелдеу үшін оқиға орнына барады, - деп жазды Шейнбаум.
Бұған дейін археологиялық нысан қызметкерлері келушілер кірмес бұрын қауіпсіздік тексерулерін жүргізген, бірақ бұл тәжірибе соңғы жылдары тоқтатылды.
Пирамидалардағы атыс оқиғасы Мексика Америка Құрама Штаттары мен Канадамен бірлесіп өткізетін әлем чемпионатының басталуына екі айдан аз уақыт қалғанда болып отыр.
