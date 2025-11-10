KZ
    12:38, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Денис Мантуровты І дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады

    АСТАНА. KAZINFORM – Президент Ресей Федерациясы Үкіметі төрағасының бірінші орынбасарын І дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Денис Мантуровты І дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады
    Фото: Ақорда

    — Мемлекет басшысы екі ел арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық және мәдени қарым-қатынастарды дамытуға елеулі үлес қосқаны үшін Денис Мантуровты І дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады, — делінген хабарламада. 

    Бұған дейін Президент Ресей Федерациясы Үкіметі төрағасының бірінші орынбасарын қабылдағаны туралы хабарланған. Кездесуде Қазақстан Президентінің Мәскеуге жасайтын мемлекеттік сапары аясында қаралатын көпжоспарлы ынтымақтастықтың басты бағыттары талқыланды.

