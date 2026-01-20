Мемлекет басшысы экономика мен энергетика туралы: Кадрлық ауыс-түйіс жасауға тура келетін сияқты
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев V Ұлттық құрылтайда Үкімет құрамында кадрлық ауыс-түйіс болуы мүмкін мәлім етті.
- Бұл жағдайда менің танымал экономистерге деген үлкен ескертпем бар. Энергетиктерге де ұқсас ескертпе бар. Кадрлық шешімдер қабылдауға тура келетін сияқты. Біздің басты стратегиялық мақсатымыз – сапалы экономикалық өсім қарқынын бәсеңдетпеу. Осы мақсатпен инфляцияны төмендету бағытында жұмыс басталды. Жаңа инвестициялық цикл жарияланды, басқа да шешімдер қабылданып жатыр. Экономика мен бизнес жаңа салық ережелерінің режиміне көшіп жатыр. Үкімет пен жергілікті атқарушы органдар біркелкі, жанжалсыз «фискалдық транзитті» қамтамасыз етуге міндетті, - деді Мемлекет басшысы.
Президент жаңа Салық кодексін қолдану кезінде жұрттың сын-ұсыныстары мұқият зерделеніп, қажет болған жағдайда түзетулер енгізілетінін атап өтті.
- Тиімді кері байланыс арналары қоғамның трансформациясында ерекше маңызға ие. Азаматтардың өтініштерімен жүйелі жұмыс істеу арқылы қоғам тынысын бақылап, халықтың нақты қажеттіліктерін білуге, талап-тілектеріне уақтылы жауап беруге болады, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Осыған дейін Президент алдағы реформаға қатысты пікір айтты.