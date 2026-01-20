KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:44, 20 Қаңтар 2026

    Президент алдағы реформаға қатысты пікір айтты

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Бір ел, бір халық болып, қазіргі алмағайып заманның сын-қатерлеріне төтеп береміз. Бұл туралы Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлім етті.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — 2022 жылғы жүйелі өзгерістермен қатар алып қарағанда, алдымызда тұрған реформаларды жүзеге асыру 1995 жылы осыдан отыз жылдан астам уақыт бұрын бекітілген үлгіден мүлде жаңа конституциялық үлгіге көшу деген сөз. Осы бастамалар жалпыхалықтық референдумда азаматтарымыз тарапынан қолдау тапқан жағдайда Қазақстанның мемлекеттілігі, еліміздің саяси жүйесі түбегейлі жаңғырып, еліміз жаңа тұрақтылық деңгейіне көтерілмек. Осылайша, біз бір ел, бір халық болып, қазіргі алмағайып заманның сын-қатерлеріне төтеп береміз, оларды еңсереміз, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Бұдан бұрын Президент цифрландыру және жасанды интеллект жылын сән қуып, ұрандату үшін жарияламағанын айтты.

    Қызылорда Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтай Референдум
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
