    05:50, 20 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы «Орталық Азия — Жапония» диалогының бірінші саммитіне қатысуға келді

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Орталық Азия — Жапония» диалогының бірінші саммитіне қатысуға келді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі жариялады.

    Мемлекет басшысы «Орталық Азия – Жапония» диалогының бірінші саммитіне қатысуға келді
    Фото: Ақорда

    Ақорданың баспасөз қызметі «Орталық Азия — Жапония» бірінші саммитіне қатысушыларының бірге түскен суретін жариялады. 

    «Орталық Азия — Жапония» бірінші саммитіне қатысушылар бірге суретке түсті
    Фото: Ақорда
    «Орталық Азия — Жапония» бірінші саммитіне қатысушылар бірге суретке түсті.
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, 17 желтоқсан күні Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды. Қазақстан Президентін Токио қаласының Ханэда халықаралық әуежайында Жапонияның мемлекеттік сыртқы істер министрі Аяно Кунимицу қарсы алды.

    Ал 18 желтоқсан күні Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың құрметіне Император Нарухитоның атынан ресми қабылдау өтті.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазіргі уақытта Жапонияда білім алып, түрлі салада қызмет етіп жүрген Қазақстан азаматтарымен кездесті. Мемлекет басшысы Жапония сияқты дамыған елдің тәжірибесін зерделеу маңызды екенін айтты.

    Сондай-ақ Қазақстан Президенті Жапония Премьер-министрінің атынан Орталық Азия елдері басшыларының құрметіне арналған ресми қабылдауға қатысу үшін Акасака мемлекеттік сарайына барған болатын.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
