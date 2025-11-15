KZ
    10:34, 15 Қараша 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен келіссөз жүргізді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевке Ташкентке мемлекеттік сапармен келуге шақырғаны және дәстүрлі қонақжайлық танытқаны үшін ризашылығын білдірді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Кездесу барысында мемлекеттер басшылары қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігі мен одақтастығын одан әрі дамыту перспективасын егжей-тегжейлі талқылады.

    Фото: Ақорда

    Президенттер сауда, өнеркәсіп кооперациясы, көлік-логистика, энергетика, ауыл шаруашылығы, су ресурстары секілді басым бағыттардағы, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық салалардағы ықпалдастықты нығайту мәселелерін қарастырды.

    Фото: Ақорда

    Сонымен қатар өңірлік және халықаралық күн тәртібінің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты. 

    Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкентке мемлекеттік сапармен барған еді.  Тоқаев пен Мирзиёев «Ташкент-Хумо» әуежайында әңгімелесті

