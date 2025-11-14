17:00, 14 Қараша 2025 | GMT +5
Тоқаев пен Мирзиёев «Ташкент-Хумо» әуежайында әңгімелесті
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Мемлекеттер басшылары «Ташкент-Хумо» әуежайында әңгімелескені мәлім болды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігі мен одақтастығын одан әрі тереңдету жөнінде пікір алмасты.
Айта кетейік, бұдан бұрын Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен барғаны хабарланды.
Сонымен қатар Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өткенін жазған едік.