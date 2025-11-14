KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:00, 14 Қараша 2025 | GMT +5

    Тоқаев пен Мирзиёев «Ташкент-Хумо» әуежайында әңгімелесті

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Мемлекеттер басшылары «Ташкент-Хумо» әуежайында әңгімелескені мәлім болды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Президенты Казахстана и Узбекистана побеседовали в аэропорту «Ташкент-Хумо»
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігі мен одақтастығын одан әрі тереңдету жөнінде пікір алмасты.

    В аэропорту «Ташкент-Хумо» состоялась беседа президентов Казахстана и Узбекистана
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, бұдан бұрын Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің шақыруымен Ташкентке мемлекеттік сапармен барғаны хабарланды.

    Сонымен қатар Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өткенін жазған едік.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Шавкат Мирзиёев Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар