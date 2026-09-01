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    Мемлекет басшысы Словакия Республикасының Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Петер Пеллегриниді Конституция күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Словакия Республикасының Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Kazinform

    Президент достық пен өзара түсіністікке негізделген Қазақстан-Словакия қарым-қатынасы алдағы уақытта да дәйекті түрде дамып, жаңа мазмұнмен толыға түсетініне сенім білдірді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Петер Пеллегринидің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Словакия халқына бақ-береке тіледі. 

    Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ жиындарына қатысу үшін Бішкекке барған еді. Сонымен қатар Президент Шавкат Мирзиёевті Өзбекстанның Тәуелсіздік күнімен құттықтаған еді

    Словакия Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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