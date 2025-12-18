KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:15, 18 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы Жапония Императорының сарайына барды

    АСТАНА. KAZINFORM – Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Император Нарухито қарсы алды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Император Нарухито қарсы алды
    Фото: Ақорда

    Еске сала кетейік, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жапонияға ресми сапармен барды.

    Қазақстан Президентін Токио қаласының Ханэда халықаралық әуежайында Жапонияның мемлекеттік сыртқы істер министрі Аяно Кунимицу қарсы алды.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Император Нарухито қарсы алды
    Фото: Ақорда

    Токиода жалпы құны 3,7 млрд доллардан асатын келісімдерге қол қойылады.

    Токио Қазақстан Президентінің сапарына қалай дайындалып жатқанын жазған едік.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Император Нарухито қарсы алды
    Фото: Ақорда

    ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 18-20 желтоқсанға жоспарланған Жапонияға ресми сапары қарсаңында осы елдің Қазақстандағы Елшісі Ясумаса Ииджима Kazinform агенттігіне эксклюзив сұхбат берді.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сапар аясында император Нарухитомен, Премьер-министр Санаэ Такаичимен кездесу жоспарланған. «Орталық Азия – Жапония» саммитіне қатысып, іскерлік орта өкілдерімен жүздеспек. Kazinform тілшісі Қазақстан мен Жапония арасындағы байланыстың маңызды тұстарына тоқталып көрді.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жапония
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
