KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:38, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Меморгандар жеңілдіктер беру кезінде есепке алынбаған салықтық тәуекелдер үшін жауапты болмақ

    АСТАНА. KAZINFORM — Елімізде салалық қолдау шараларын ұсыну барысында туындайтын фискалдық тәуекелдер үшін министрліктер мен мемлекеттік органдардың жауапкершілігін бекіту жоспарланып отыр. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Жандос Дүйсембиев мәлім етті.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Оның айтуынша, Үкімет көлеңкелі экономикамен күрес барысында алдын алу шараларын қабылдап жатыр.

    — Биыл Үкімет кешенді жоспарды бекітеді. Онда әрбір мемлекеттік органның салықтық тәуекелдер үшін салалық жауапкершілігі нақты бекітіледі. Кез келген салалық министрлік қандай да бір жеңілдіктер немесе мемлекеттік қолдау шараларын ұсынбас бұрын, салықтық тәуекелдерді бағалауы тиіс деп санаймыз, — деді ол салықтық әкімшілендіру тақырыбында өтіп жатқан конференция барысында.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Комитет басшысы бұл тәсіл мемлекеттік органдардың болашақта теріс салдарға әкелуі мүмкін қолдау шараларын қабылдауына жол бермейтінін атап өтті.

    Бұған дейін елімізде 910 нысандағы жеңілдетілген салық декларациясын алдын ала толтыру сервисін енгізу жоспарланып отырғанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Мемлекеттік кірістер Салық Басқа меморгандар Көлеңкелі экономика
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар