Молдова премьер-министрі келесі үкіметті басқарудан бас тартты
АСТАНА.KAZINFORM — Молдованың қазіргі премьер-министрі Дорин Речан парламент сайлауынан кейін Әрекет және ынтымақтастық партиясы (ПАС) құрған үкіметті басқарудан бас тартты, деп хабарлайды ТАСС.
Ричан өз шешімін партия төрағасы Игорь Гросумен бірлескен баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
— Біз Речанді премьер-министрлікке кандидат ретінде ұсынуды жоспарлаған болатынбыз, бірақ ол бізге оның үкіметтегі қызметі осы кезеңде аяқталатынын хабарлады, — деді Гросу.
Речан саясаттан кетіп, бизнеске қайта оралу ниетін түсіндірді.
— Мен бұдан былай қоғамдық және саяси өмірге араласпаймын. Жаңа үкімет бекітілгеннен кейін мен де депутаттық мандатымды тастап, бірнеше жыл бұрын уақытша тастап кеткен кәсіби қызметіме ораламын, — деді Премьер-Министр.
Гросу болашақ үкімет басшысына кандидатты Молдова президенті Майя Санду парламенттегі партия фракцияларымен кеңескеннен кейін ұсынатынын түсіндірді. Аталмыш партия сайлауда көпшілік дауысқа ие болды және үкіметті дербес құра алады. Гросу жақсы жұмыс істеген министрлер өз қызметтерін сақтап қалуы мүмкін екенін атап өтті. Алайда, бұл мәселеде соңғы сөз жаңа премьер-министрге тиесілі болады.
Молдованың Конституциялық соты сайлау нәтижелерін 16 қазанда бекітеді. Осыдан кейін Санду парламенттің бірінші сессиясын шақыру туралы жарлыққа қол қояды. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша, үкіметтік партия парламенттегі 101 орынның 55-іне ие болды (2021 жылғы сайлаумен салыстырғанда сегіз орынға аз). Социалистік партияның төңірегінде құрылған Патриоттық блок 26 орынға ие болды. «Альтернативті» блок (сегіз орын), «Біздің партия» және «Үйдегі демократия» (әрқайсысы алтыдан) да парламентке енді.
Естеріңізге сала кетейік, Молдовада 28 қыркүйекте парламенттік сайлау өтті.
Сайлау учаскелерінің 99,5 пайызында дауыстар есептеліп, президент Майя Санду басқаратын «Әрекет пен ынтымақтастық» партиясы парламенттік сайлауда айқын басымдықпен көпшілік дауысына қол жеткізді.