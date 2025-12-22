MS-13 бандасының мүшесі 1335 жылға бас бостандығынан айырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Сальвадорда танымал Mara Salvatrucha немесе MS-13 бандасының 240-тан астам мүшесі жүздеген жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды CBS News.
Орталық Америка елінің Бас прокуратурасы 248 банда мүшесі 42 кісі өлтіру және 42 адам ұрлау, сондай-ақ басқа да қылмыстар үшін жазаланғанын хабарлады.
Марвин Абель Эрнандес Паласиос есімді сотталған азамат 1335 жылға бас бостандығынан айырылды, ал тағы 10 адам 463 жылдан 958 жылға дейін сотталды. Бас прокуратура қылмыстар 2014 және 2022 жылдар аралығында жасалғанын мәлімдеді.
2022 жылдың наурыз айынан бастап Сальвадор президенті Найиб Букеле ордерсіз тұтқындауға мүмкіндік беретін төтенше жағдай аясында қылмыстық топтарға қарсы күрес жүргізіп келеді.
Ресми мәліметтер бойынша, 90 мыңнан астам адам ұсталды, ал шамамен 8 мың адам кінәсіз деп танылып, босатылды.
Букеленің қылмыстық топтарға қарсы науқаны елдегі кісі өлтіру деңгейін рекордтық төмен деңгейге түсірді. Алайда адам құқықтары ұйымдары қауіпсіздік қызметтері күш қолданды деп айыптап отыр.
Сальвадор үкіметінің мәліметі бойынша, MS-13 және тағы бір топ, Barrio 18, соңғы үш онжылдықта шамамен 200 000 адамның өліміне жауапты болды. Бұрын бұл екі топ ел аумағының шамамен 80%-ын бақылаған, ал Сальвадор әлемдегі ең жоғары кісі өлтіру деңгейіне ие болған.
MS-13 1980 жылдары Лос-Анжелесте өз еліндегі азаматтық соғыстан қашқан сальвадорлық иммигранттардан құрылған. Содан бері қатыгез топ Гватемала мен Гондураста өз ықпалын көрсетіп, аймақты әлемдегі ең қауіпті өңірлердің біріне айналдырды.
