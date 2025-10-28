KZ
    06:10, 28 Қазан 2025 | GMT +5

    Найзағай ойнап, жел күшейеді — Қазгидромет

    АСТАНА. KAZINFORM — Синоптиктер 28 қазан күнгі ауа райы болжамын жариялады. 

    Найзағай
    Фото: Pixabay.com

    Солтүстік-батыс циклонының әсерінен елдің батысында, шығысында, оңтүстік және оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында жауын-шашын болады.

    Антициклон сілемінің ықпалынан еліміздің солтүстік, солтүстік-батыс және орталығында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

    Түнгі және таңертеңгі уақытта ел аумағын тұман басады. Ал оңтүстік, оңтүстік-шығыста найзағай ойнайды. Елдің батысында, оңтүстігінде, шығысында жел күшейеді. Сондай-ақ батыс және оңтүстік-шығыста күн аздап салқындап, ауа температурасы +9…+17°С шамасында болады.

    Айта кетейік, бүгін 6 қалада ауа сапасы нашарлайды.

