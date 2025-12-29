Нетаньяху Флоридада Трамппен Газа және Иран мәселелері бойынша келіссөз жүргізеді
АСТАНА.KAZINFORM - Израиль премьер-министрінің сапары АҚШ-тың Газа секторындағы атысты тоқтатудың екінші кезеңі бойынша тығырықтан шығу әрекеті мен Иран мәселесі бойынша келіспеушіліктердің артуына байланысты болады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху дүйсенбі күні Флоридадағы Мар-а-Лаго резиденциясында АҚШ президенті Дональд Трамппен кездеседі. Ақ үйдің хабарлауынша, келіссөздер жергілікті уақыт бойынша сағат 13:00-ге (Астана уақыты бойынша түн ортасы) жоспарланған.
Израиль БАҚ-тарының хабарлауынша, Нетаньяху жексенбі күні кешке АҚШ-қа келді.
Израиль үкіметінің өкілі Шош Бедросианның айтуынша, кездесудің негізгі тақырыбы Газа секторындағы атысты тоқтату туралы келісімнің екінші кезеңі болады. Бұл ХАМАС-ты қарусыздандыру және Палестина анклавын демилитаризациялауды қамтиды.
- Біз келісімнің екінші кезеңін, соның ішінде ХАМАС-ты қарусыздандыру және Газаны демилитаризациялау қажеттілігін талқылаймыз, - деді ол делегация кетер алдында.
Нетаньяху сонымен қатар Тегеранның зымыран бағдарламасына баса назар аудара отырып, Иран мәселесін көтереді. Соңғы айларда Израиль шенеуніктері мен БАҚ маусым айындағы 12 күндік қақтығыс кезінде жасалған шабуылдардан кейін Иранның баллистикалық зымыранын қалпына келтіру мүмкіндігіне алаңдаушылық білдірді.
Иран өз кезегінде мұндай хабарламаларды психологиялық қысым деп санап, өзін-өзі қорғауға дайын екенін атап өтті және кез келген агрессия Израиль үшін ауыр зардаптарға әкелетіні туралы ескертті.
Нетаньяху мен Трамп арасындағы кездесу АҚШ-тың Газадағы жағдай бойынша белсенді дипломатиялық әрекеті аясында өтті.
Бұған дейін АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Уиткофф пен Джаред Кушнер Майамиде делдалдық жасайтын елдердің өкілдерімен - Қатар, Мысыр және Түркиямен кеңес өткізді.
Келісімнің екінші кезеңінің шарттарына сәйкес, Израиль өз әскерлерін Газа секторынан шығаруы керек. Сонымен қатар уақытша әкімшілік құрылып, халықаралық тұрақтандыру күштері орналастырылуы мүмкін.
Вашингтонда, сарапшылардың пікірінше, келісімдерді орындаудағы ілгерілеудің болмауына наразылық артып келеді. Сарапшылар сонымен қатар назарды Газадан Иранға аудару әрекеті сайлау жылы алдындағы Израиль басшылығының ішкі саяси есептеулерімен байланысты екенін жоққа шығармайды.
Айта кетейік, Нетаньяху Иранды Израильге қарсы әрекет етсе, қатаң жауап қайтарылатынын ескерткен еді.